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Korona Virüs Rusya'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Korona Virüs

Rusya'dan Sputnik V aşısı açıklaması

Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı Sputnik V'in geliştiricisi Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü, Kasım 2021'e kadar Rusya halkının yaklaşık yüzde 70'inin aşılanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 00:06:00 -
Rusya'dan Sputnik V aşısı açıklaması

Rusya'da geliştirilen ve dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V'in geliştiricisi Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nden aşılamayla ilgili açıklama geldi. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, Kasım 2021'e kadar Rusya halkının yaklaşık yüzde 70'inin aşılanacağını açıkladı.

Rusya Gamaleya Araştırma Merkezi, İngiliz merkezli ilaç şirketi AstraZeneca, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu ve R-Pharm eczacılık şirketi arasındaki mutabakat zaptı imza töreninde konuşan Gintsburg, "Önümüzdeki yılın Kasım ayına kadar halkın neredeyse yüzde 70'i Sputnik V aşısı olacak ve bu durum, patojen aşıyla kontrol edilebilen toplumsal bağışıklığın oluşmasını garanti edecek" şeklinde konuştu.

Sputnik V aşısının birinci, ikinci ve üçüncü klinik test aşamalarından geçtiğini belirten Gintsburg, aşının tam güvenlik, yüksek bağışıklık tepkisi ve yüzde yüz epidemiyolojik değer sağladığını vurguladı.

Gintsburg, Sputnik V aşısı vurulan gönüllülerin hiçbirinde orta veya ağır şiddette koronavirüs enfeksiyonu görülmediğini kaydetti.

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