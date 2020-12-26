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Korona Virüs Rusya'dan Sputnik V açıklaması: Alerjik reaksiyon görülmedi
Korona Virüs

Rusya'dan Sputnik V açıklaması: Alerjik reaksiyon görülmedi

Rusya'da yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştiren Sputnik V aşısının klinik deneylerinde alerjik reaksiyonlar gözlemlenmediği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 20:47:00 -
Rusya'dan Sputnik V açıklaması: Alerjik reaksiyon görülmedi

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı Rusya'da geliştirilen Sputnik V isimli aşıya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Gamaleya Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşıda alerjik reaksiyonlar gözlemlemediklerini duyurdu.

Aşının tüm test süreçlerinde gözlemlendiğini aktaran Gintsburg, "Sputnik V aşısının geliştirilmesi sırasında birinci, ikinci ve üçüncü klinik deneyler sırasında ve sivil dolaşımı sırasında hiçbir alerjik reaksiyon görülmedi. Şu ana kadar 700 bin kişiye aşı uygulaması gerçekleştirildi. Rusya Federal Tıbbi Gözetim Ajansı (Roszdravnadzor) tarafından aşı uygulanan kişiler reaksiyonlara karşı gözlem altında tutuluyor" ifadelerini kullandı.

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