Rusya'dan Sputnik V açıklaması: Alerjik reaksiyon görülmedi
Rusya'da yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştiren Sputnik V aşısının klinik deneylerinde alerjik reaksiyonlar gözlemlenmediği açıklandı.
Yeni tip koronavirüs salgınına karşı Rusya'da geliştirilen Sputnik V isimli aşıya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Gamaleya Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşıda alerjik reaksiyonlar gözlemlemediklerini duyurdu.
Aşının tüm test süreçlerinde gözlemlendiğini aktaran Gintsburg, "Sputnik V aşısının geliştirilmesi sırasında birinci, ikinci ve üçüncü klinik deneyler sırasında ve sivil dolaşımı sırasında hiçbir alerjik reaksiyon görülmedi. Şu ana kadar 700 bin kişiye aşı uygulaması gerçekleştirildi. Rusya Federal Tıbbi Gözetim Ajansı (Roszdravnadzor) tarafından aşı uygulanan kişiler reaksiyonlara karşı gözlem altında tutuluyor" ifadelerini kullandı.