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Rusya'dan son dakika duyurusu: ABD Suriye'yi vuracak!

Rusya Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'daki saldırı kapasitesini artırmak için Akdeniz'e 28 adet Tomahawk füzesi taşıyan ABD'nin, Suriye'deki rejim güçlerine saldırıya hazırlandığını duyurdu.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:41
Rusya'dan son dakika duyurusu: ABD Suriye'yi vuracak!

Rusya, iç savaş ülkesi Suriye'de daha önce birkaç kez savaşın eşiğine geldiği ABD'ye yeni bir suçlama yöneltti.

Rus Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'daki askeri gücünü artıran ABD'nin Suriye'deki rejim güçlerine saldırıya hazırlandığını duyurdu.

AKDENİZ'E TOMAHAWK TAŞIDILAR

Rus ordusundan Tümgeneral Igor Konashenkov, USS Ross savaş gemisinin 25 Ağustos'ta Akdeniz'e girdiğini ve 28 Tomahawk füzesi taşıdığını söyledi.

Söz konusu açıklama, Fransa lideri Emmanuel Macron'un Suriye'de kimyasal silah kullanılması halinde yeniden hava saldırısına girişebileceklerini söylemesinden saatler sonra geldi.

ABD, Fransa ve İngiltere, muhaliflere karşı kimyasal silah kullanan Beşar Esad'a ait askeri tesislere iki kez saldırı düzenlemişti. Akdeniz, Kızıl Deniz ve Basra Körfezi'ndeki savaş gemilerinden ise, Suriye'ye füzeler fırlatılmıştı.

ABD lideri Donald Trump'ın Rusya'yı hedef alan 'füze tweet'i ise, dünyayı sarsmıştı.

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ise, ilk saldırıdan sonra ABD ile savaşın eşiğine geldiklerini söylemişti.

Moskova yönetimi, Eylül 2015'ten bu yana Esad güçlerinin yanında savaşıyor.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:41
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