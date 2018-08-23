Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir

Rusya Siyasal Enformasyon Merkezi Başkanı Alexey Mukhin, Rossiya 24’e verdiği demeç sırasında ilginç bir iddia ileri sürdü.

Ankara ve Washington arasındaki gerginliği değerlendiren Rus uzman şunları söyledi:

“Bu ülkede yeniden darbe girişimi yaşanabilir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi kaybedebilir. Ama büyük bir ihtimalle böyle bir girişim gerçekleşirse 2016’da olduğu gibi başarısızlıkla sonuçlanacak. Erdoğan bu iki sene içinde ciddi bir “temizlik” yaptı. Ama bildiğiniz üzere bu gibi durumlarda hainleri tamamen temizlemeyince bazı kırıntılar kalıyor. ABD’nin onlara verdiği desteği de unutamayız. Dikkat ederseniz Fetullah Gülen’i de hâlâ Türkiye’ye iade etmediler.”

Kaynak: Yeniçağ.az