Rusya'dan şok iddia! 'ABD ölümcül kimyasal test yapıyor'

Gürcistan Hastalık Kontrol Merkezi Müdürü Amiran Gamkrelidze, başkent Tiflis'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik ve Radyasyonel Koruma Birliği Komutanı Orgeneral İgor Kirillov'un Richard Lugary Halk Sağlığı Araştırma Merkezi laboratuvarında ölümcül testler yapıldığına yönelik iddialarını yalanladı.

Tiflis'teki Lugar merkeziyle ilgili Rusya basınında bazı asılsız suçlama içeren haberlerin yer aldığını, son olarak Rus General İgor Kirillov'un bu laboratuvarda ölümcül deneylerin yapıldığını iddia ettiğini hatırlatan Gamkrelidze, "Rusya'da medya ve çeşitli resmi kaynaklardan çıkan bilgiler tam bir yalandır ve gerçekleri yansıtmıyor." dedi.

Gamkrelidze, laboratuvarda bulaşıcı hastalıkların belirlenmesi ve zamanında tanı yapılması yönünde çalışmaların yapıldığını ifade ederek, "Aslında, Lugar Laboratuvarı, çok amaçlı bir işlevi olan bölgedeki yüksek düzey bir halk sağlığı ve bilimsel araştırma merkezidir. Bu laboratuvarın ana işlevlerinden biri Küresel Sağlık Güvenliği Programı'na katılmaktır." diye konuştu.

Rus tarafının laboratuvara karşı yıllardır benzer suçlamalar yaptığını kaydeden Gamkrelidze, "Bütün bunlar ülkemizdeki ilerlemenin gözden düşürülmesine yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Laboratuvarda birçok ülkeden uzmanların ortak bir şekilde araştırmalar yaptığını, burada her şeyin açık ve şeffaf olduğunu, laboratuvar kapılarının tüm medya kuruluşlar için açık olduğunu belirten Gamkrelidze, "Rus basını da burada incelemelerde bulunmuştu." dedi.

"Burada vurgulamak istiyorum, Lugar'da herhangi bir tedavi veya deney yapılmamakta." diyen Gamkrelidze, laboratuvarın bir bilim araştırma merkezi olduğunu kaydetti.

Rusya'dan Gürcistan'da zehirli kimyasal test yaptığı iddiası

Rusya Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik ve Radyasyonel Koruma Birliği Komutanı Orgeneral İgor Kirillov, dün Moskov'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Tiflis'teki Lugar laboratuvarında ölümcül deneylerin yapıldığını iddia etti.