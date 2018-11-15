Rusya'dan şok açıklama! 'ABD fosfor bombaları kullanıyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki son durumu değerlendiren bir dizi açıklama yaptı. Moskova yönetimi, ABD'nin Fırat Nehri'nin doğusunda yeniden hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Rusya'ya göre, Amerikan jetleri söz konusu saldırılarda fosfor bombaları da kullanıyor.

Rusya ayrıca ateşkes ilan edilen İdlib'de henüz istenilen ilerlemenin sağlanamadığını da ileri sürdü. Moskova'ya göre, ılımlı muhalifler ve teröristler Türkiye'nin çabalarına rağmen henüz ayrılabilmiş değil.