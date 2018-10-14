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Rusya'dan siber saldırı açıklaması: Özür dileyecekler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, siber saldırı suçlamalarının provokasyon olduğunu söyleyerek Rusya'yı konuyla itham edenlerin özür dileyeceğini söyledi.

14 Ekim 2018 Pazar 22:09
Rusya'dan siber saldırı açıklaması: Özür dileyecekler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya-1 televizyonuna verdiği ve bugün yayınlanan röportajda, Rusya'yı siber saldırılar yapmakla suçlayan ülkelerin çok yakında muazzam bir provokasyon yaptıklarını itiraf edip özür dileyeceklerini belirtti.

Moskova'da 2006 yılında İngiliz istihbaratının etrafında patlayan skandalı hatırlatan Zaharova, o zamanlarda Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) İngiliz istihbaratının ‘sahadaki' ajanlarıyla temasa geçmek için kullandığı, sıradan bir taş görünümündeki cihazını ele geçirmeyi başardığını kaydetti.

"Daha önce özür dilemişlerdi"

Zaharova, "O zamanlar onlar tüm bunları inkâr ediyordu. Ancak birkaç yıl geçtikten sonra İngiliz tarafı özür dilemek ve taşların, ‘zulaların' ve hatta diğer bazı şeylerin gerçekten de olduğunu itiraf etmek zorunda kalmışlardı. Bu nedenle siber saldırı suçlamalarından dolayı özür dileyecekleri ve söz konusu suçlamaların muazzam bir provokasyon olduğunu itiraf edecekleri zamanın yakında geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Zaharova, ‘bütün bu kışkırtıcı faaliyetlerin genel olarak Rusya'yı şeytanlaştırmaya yönelik olduğunu' vurguladı.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 22:09
  1. Rusya
  2. Mariya Zaharova

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