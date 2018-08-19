Rusya'dan savaş uçağı hamlesi!

Rusya ile Hindistan beşinci nesil savaş uçağı yapmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Rusya'nın Birleşik Uçak Şirketi Direktörü Yuri Slyusar, Rus medyasına verdiği bir demeçte, Rusya'nın Hindistan ile birlikte beşinci nesil savaşçı uçağı yapmaya hazırlandığını söyledi.

Hindistan tarafının bu konuda çok soru sorduğunu ve onlara kapsamlı cevaplar verdiklerini belirten Slyusar, "Hindistan'a taşımaya hazır olduğumuz teknoloji hacmini, başka hiçbir ülkeye transfer etmek istemiyoruz" dedi. Slyusar ayrıca Hindistan tarafının projeden çekilmek istediği yönündeki haberleri yalanladı.