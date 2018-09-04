Rusya'dan saldırı sonrası pişkin açıklama: İdlib teröristlerin yuvası!
Suriye'nin İdlib şehrine hava saldırısı düzenleyen Rusya'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.04 Eylül 2018 Salı 13:11
Rusya İdlib'e saldırı iddialarının ardından açıklama yaptı.
Kremlin'den yapılan açıklamada, "İdlib teröristlerin yuvası" ifadeleri kullanıldı. Rusya, İdlib'teki son durumun Tahran'da yapılacak olan üçlü Suriye zirvesinde ele alınacağını belirtti.
Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın İdlib'e yönelik açıklamalarını da eleştirdi.
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