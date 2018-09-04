0553 313 94 23

Rusya'dan saldırı sonrası flaş açıklama: İdlib teröristlerin yuvası!

Suriye'nin İdlib şehrine hava saldırısı düzenleyen Rusya'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

04 Eylül 2018 Salı 13:11
Rusya'dan saldırı sonrası flaş açıklama: İdlib teröristlerin yuvası!

Rusya İdlib'e saldırı iddialarının ardından açıklama yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "İdlib teröristlerin yuvası" ifadeleri kullanıldı. Rusya, İdlib'teki son durumun Tahran'da yapılacak olan üçlü Suriye zirvesinde ele alınacağını belirtti.

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın İdlib'e yönelik açıklamalarını da eleştirdi. 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 13:11
  1. Rusya
  2. Suriye
  3. İdlib
  4. Açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediyeye kızan meclis üyesi bakın ne yaptı
    1. Belediyeye kızan meclis üyesi bakın ne..
    2. Fransa Hükümeti'nde bir istifa kararı..
    3. Milli Takım'da bir sakat daha!..
    4. Münbiç'te 40. devriye tamamlandı
    5. Rusya'dan saldırı sonrası flaş..
    6. Afganistan'da bombalı saldırı: 4..
    7. ABD Fitch'i, Türkiye tahminini düşürdü!
    8. Şiddetli baş ağrısını hafife almayın!
    9. Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen..
    10. Tortum Gölü üzerinde flaş proje!..
    11. Teröristler ''girilemez'' diyordu!..
    12. Zabıtaları görünce bacakları tutmaya..
    13. Galatasaray 610 bin liraya transfer..
    14. Ertuğrul Tosunoğlu Giresun İl Milli..
    15. Belhanda'ya görülmemiş ceza! Şimdi yandı
    16. İşte Galatasaray'ın forvet transfer..
    17. Jose Mourinho mahkemeyle anlaştı!..
    18. Yok böyle olay! Erkekleri tekme tokat..
    19. Süper Lig ekibinden Aykut Kocaman..
    20. İstanbul 3. havalimanının ismi ne..
    Perinçek'ten çarpıcı yazı: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığına...
    Perinçek'ten çarpıcı yazı: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığına...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...