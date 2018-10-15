Rusya'dan S-700 tehdidi: Tüm gezegenin hava sahasını kapatırız

Rossiya 24 televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan LPDR lideri Vladimir Jirinovski, İsrail'in Rus İl-20 uçağının düşürülmesine yol açmasından sonra, Suriye'ye Rus güçlerinin güvenliğini arttırmak amacıyla S-300 füze savunma sistemlerinin sevkiyatının yapılmasıyla ilgili yorumda bulundu.

"Şimdi korkuyorlar"

Jirinovski "S-300 ABD'nin ilgisini çekti. Daha önce hiç alakadar olmuyorlardı, ama şimdi korkuyorlar. Çünkü ABD'nin yakın müttefiki İsrail, S-300'lerin yakınında olmasından korkuyor. Bununla sadece İsrail'inki değil, her askeri uçak vurulabilir" dedi.

"Tek bir uçuş yapamaz"

ABD'nin dünyanın en iyi hava savunma sisteminin Rusya'nın elindeki S-300'ler olmasından dolayı korktuğunu belirten Jirinovski "Bizim ayrıca S-400, S-500, S-600 ve S-700'ümüz var. Tüm gezegenin hava sahasını kapatabiliriz, tek bir uçak kalkış yapamaz" ifadesini kullandı.

Jirinovski'nin sözlerinden sonra programda kahkahalar ve alkışlar yükseldi. Programın sunucusu Vladimir Sovolyev de ironik bir dille Jirinovski'yi 'tüm sırları vermeme' konusunda uyardı ve "Yoksa korkunç S-1500'ü de anlatacak" dedi.

Jirinovski ise ‘hayal ürünü' S-700'ün şimdilik en son sistem olduğunu, bu sistemin ‘her yeri' kapsayabilip daha fırlatma aşamasında engelleyebileceğini ve 'Rusya'nın bu alandaki son darbesi' olacağını ileri sürdü.

İsrail, 15 mürettebatlı İl-20 uçağının Suriye'de düşürülmesine yol açmıştı. Bunun ardından Rusya, Suriye'ye S-300 sistemleri sevkiyatı yapmıştı.