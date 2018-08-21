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Rusya'dan dikkat çeken 'Türkiye' mesajı

Rusya'dan, Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin katılımıyla 7 Eylül’de İstanbul'da yapılması planlanan dörtlü Suriye zirvesi hakkında açıklama yaptı.

21 Ağustos 2018 Salı 08:42
Rusya'dan dikkat çeken 'Türkiye' mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, "Rusya olarak dörtlü Suriye zirvesi için Almanya ile temaslarımızı başlattık. Fransa ile de benzer çalışmalarımız sürüyor. Türk tarafıyla yürüttüğümüz yoğun trafikten ise bahsetmek bile yersiz. Tüm ilgili taraflarla yapılan görüşmeler neticesinde çok yakında yine Türk tarafıyla önemli ve enteresan yeni bir görüşmemiz olacak" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, önceki gün yaptığı açıklamada, Putin-Merkel görüşmesinde dörtlü zirvenin gündeme geldiğini belirterek, ikilinin öncelikle yardımcılar ve uzmanlar düzeyinde görüşme yapılması konusunda anlaştığını ifade etmişti.

DOLAR MESAJI

Öte yandan, Rusya’nın dış ülkelerle askeri işbirliğinden sorumlu Federal Askeri Teknolojileri İşbirliği Ajansı’ndan Dmitriy Şugayev, Moskova’nın yabancı ülkelere silah satışında dolar kullanmaktan vazgeçmeyi ciddi olarak düşünmeye başladığını açıkladı.

Rusya ile Türkiye arasında yapılan S-400 hava savunma sistemleri anlaşmasının bedelinin 2.5 milyar dolar olduğu biliniyor. Bu paranın bir kısmı Ankara tarafından nakit ödenerek, aslan payının Rus rublesiyle açılacak krediyle karşılanması planlanıyor. Dolayısıyla Ankara’nın S-400 sistemleri için yatırdığı ilk kapora dışında tek bir dolar ödememesinin yolu açılmış olacak.

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 08:42
  1. Ankara
  2. rusya
  3. Türkiye
  4. dolar
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