Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye'de...

FSVTS'nin başkanı Şugayev, Rus İzvestiya gazetesine demecinde, Türkiye'ye S-400 satışı ve teslimatına yönelik anlaşmanın, zamanında yerine getirileceğini belirtti.

Rus yetkili, "Teslimat 2019 yılının ortasında yapılacak" dedi.

S-400 bataryalarının Türk tarafına ilk başta 2020'de teslim edilmeye başlaması planlanıyordu. Fakat Rus yetkililer, Türkiye'nin talebi üzerine teslimat tarihini erkene aldıklarını söylemişti.

Türkiye'de S-400 teslimatının sürekli yeniden gündeme gelmesinin sebebi, ABD'nin bu anlaşmaya karşı çıkıyor olması. ABD yönetimi, NATO üyesi olan Türkiye'nin Rusya yapımı bir hava savunma sistemi satın almasının, yeni nesil F-35 savaş uçakları da dahil olmak üzere pek çok ABD yapımı silahı için güvenlik riski oluşturacağını savunuyor.

Nitekim ABD Başkanı Donald Trump da Türkiye'ye F-35 satışını donduran bir karara imzasını atmıştı. Söz konusu karara göre, Türkiye'nin Rusya yapımı bir hava savunma sistemi satın almasının ABD'yle askeri ilişkilere etkisinin değerlendirileceği bir rapor Kongre'ye sunulana kadar Türkiye'ye F-35 teslimatı geçici olarak durdurulacak.

Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.