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Rusya'dan S-400 açıklaması: Hiçbir sorun yok

Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füze savunma sistemleri konusunda açıklamada bulunan Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech'in Uluslarası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, tedarik işlemlerinin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini söyledi.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:03
Rusya'dan S-400 açıklaması: Hiçbir sorun yok

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech'in Uluslarası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye tedarik edilmesi işlemlerinin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Defense News'e konuşan Kladov, "Türk yetkililerinin istediği bu sistemi, biz de sağlamak istiyoruz. Şu ana kadar anlaşma sorunsuz bir şekilde sürüyor" dedi.

ABD'nin şirketle ortakları arasına girme sorunuyla ne sıklıkla karşılaştıkları sorusuna Kladov, "Birilerinin hoşuna gidip gitmediğine bakmaksızın ortaklarımız ve potansiyel ortaklarımızla işbirliği yapıyoruz. Bu ticarettir. Bunlar sadece iş bağlantılarıdır" şeklinde yanıt verdi.

"Ne hukuka, ne de akla uygun"

Daha önce, Pentagon Sözcüsü Charles E. Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülkenin askeri ilişkileri açısından ağır sonuçları olacağını belirterek, "F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak" açıklaması yapmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Washington'un Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermeyeceğiyle ilgili sorunu çözmeye çalıştıklarını belirterek 'Biz, size F-35'i vermeyebiliriz' denilmesi hiçbir şekilde ne hukuka ne de akla uygun" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye 100 tane F-35 satın almak istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, S-400 konusunda işi bitirdiklerini ve geri dönüşün asla olamayacağını söylemişti.

Türkiye, en az 100 F-35 Lightining II satın almak istiyor. F-35'lerin alımı, Ankara'nın 2002'de katıldığı ABD'nin çok uluslu F-35 geliştirme programı çerçevesinde yapılıyor. ABD Kongresi de daha önce, Ankara'nın S-400 sistemlerini alma planları nedeniyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmesinin durdurulacağını açıklamıştı.

 

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:03
  1. Ankara
  2. Rostech
  3. Rostech'in Uluslarası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov
  4. S-400 füze savunma sistemleri
  5. Defense News
  6. Pentagon Sözcüsü Charles E. Summers
  7. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  8. Washington
  9. F-35
  10. F-35 savaş uçakları
  11. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  12. F-35 Lightining II
  13. ABD

YORUM YAZ

  • MuratMurat36 dk önce
    Putin bir kıyak yapıp seçimlerden önce bir parti S-400 yollasa çok işe yarar
  • MuroMuro46 dk önce
    Bunlari coplamak lazim alin size kadinlar gunu diye .
  • kahveci musakahveci musa59 dk önce
    urus teyyaresi alin gitsin ... onlarinkide fena degilder zaa..

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