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Rusya'dan 'S-400' açıklaması: ABD'nin yaptığı...

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, ABD'nin, Rus hava savunma sistemi S-400'ü satın almak isteyen ülkeleri yaptırım uygulamakla tehdit ederek haksız rekabete girdiğini belirtti.

24 Ağustos 2018 Cuma 18:02
Rusya'dan 'S-400' açıklaması: ABD'nin yaptığı...

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, ABD'nin, Rus hava savunma sistemi S-400'ü satın almak isteyen ülkeleri yaptırım uygulamakla tehdit ederek haksız rekabete girdiğini belirtti.

Frants Klintseviç gazetecilere verdiği demeçte, yaptırım tehdidinin haksız rekabet örneği olduğunu belirterek "Silah pazarındaki rekabette Rusya'ya kaybeden ABD, evrensel silahı olan yaptırımlara başvuruyor" dedi.

"Aslında, ABD ekonomik çıkarlarını böyle yakışıksız bir şekilde savunmaya çalışıyor" ifadesini kullanan Klintseviç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu anlamda, ABD'nin S-400'ün Rusya tarafından satışına tepkisi ile Kuzey Akımı 2 projesinin uygulanması arasında bir fark görmüyorum."

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 18:02
  1. Frants Klintseviç
  2. S-400
  3. Rus hava savunma sistemi
  4. ABD

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