Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya'dan S-300 açıklaması: Karar alınmadan önce Türkiye'ye de sorulmalı

Duma'nın savunma komitesi başkanı Vladimir Şamanov, Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi gönderilmesine dair karar alınmadan önce Türkiye'ye de sorulması gerektiğini belirtti.

24 Nisan 2018 Salı 20:24
Rusya'dan S-300 açıklaması: Karar alınmadan önce Türkiye'ye de sorulmalı

Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın savunma komitesi başkanı Vladimir Şamanov, Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi gönderilip gönderilmeyeceğine dair karar alınmadan önce, Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Türkiye ve İran'a da fikirlerinin sorulması gerektiğini söyledi.

Rus parlamenter, "Garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran'ın bu yönde bir karar alması halinde Suriye'ye S-300 sistemleri teslim edilmesi mantıklı olurdu" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre Şamanov, Suriye'ye S-300 sevk edilmesi halinde, bu hava savunma sisteminin ülkedeki önemli tesisleri, 10 bin metreye kadar yükseklikten hava saldırısı düzenleyen savaş uçaklarına karşı koruyabileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Suriye'ye gelişmiş S-300 füze savunma sistemleri verip vermeyeceğine dair resmi bir karar almadığını ancak bu kararın alınması durumunda konunun sır olarak saklanmayacağını söylemişti.

ABD, İngiltere ve Rusya tarafından yapılan Suriye operasyonunun, Ortadoğu'daki durumu istikrarsızlaştıracağını söyleyen Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Rudskoy, Rusya'nın Suriye'ye S-300 füze sistemlerini tedarik etmeyi düşünebileceğini açıklamıştı.

Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında, en az 78 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine operasyonu kapsamında, başkent Şam yakınında kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 20:24
  1. İngiltere
  2. Türkiye
  3. Suriye
  4. İran
  5. Rusya
  6. Fransa
  7. Sergey Lavrov
  8. Astana

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon'da deprem! Sezon sonu gönderilecek
    1. Trabzon'da deprem! Sezon sonu..
    2. Çocuklarda sağlıksız beslenme..
    3. Karaya oturup ikiye bölünen gemide..
    4. Fransa'da iltica yasası sertleştiriliyor
    5. Mahkum, infaz koruma memurunu jiletle..
    6. Destici, Mahir Ünal ve Mustafa Şentop..
    7. TFF'ye çağrı yaptı: Fenerbahçe ve..
    8. AB'den komik yardım çağrısı
    9. Herkesin ortasında kadını darp etti,..
    10. Çocuklar okula neden gitmek istemez?
    11. Mustafa Cengiz: UEFA'nın gözünden..
    12. Yılın ilk çeyreğinde 3,2 milyar..
    13. Alanyaspor'da hakem tepkisi sürüyor
    14. Uyuşturucu ihbarına giden ekipler FETÖ..
    15. İntihar etti, pişman olunca 112'yi aradı
    16. Bu işi yapan dünyada eşi görülmemiş..
    17. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türk..
    18. Kayseri'de FETÖ'den yargılanan iş..
    19. Fırat'ın incisi Birecik turizmde iddialı
    20. Şekerli içecekler ile tüp bebek..
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü