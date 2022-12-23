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Ekonomi Rusya'dan resmen duyurdular! Türkiye'de gaz merkezi 2023'te: Gaz fiyatlandırma mekanizması için...
Ekonomi

Rusya'dan resmen duyurdular! Türkiye'de gaz merkezi 2023'te: Gaz fiyatlandırma mekanizması için...

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 'Türkiye'deki gaz merkezi, gaz fiyatlandırma mekanizması için araçlar sağlayabilir' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 11:11:00 - 2022-12-23 11:18:27
Rusya'dan resmen duyurdular! Türkiye'de gaz merkezi 2023'te: Gaz fiyatlandırma mekanizması için...

Rusya'dan Türkiye'deki ga merkezi ile ilgili çok dikkat çeken önmeli ve yeni açıklamalar geldi. Novak tarih de verdi.

KARAR 2023'TE

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Türkiye'de potansiyel bir doğal gaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak" dedi. 

Novak, "Türkiye'de kurulacak gaz merkezi, gaz fiyatlandırma mekanizması için uygun araçlar sağlayabilir. Gazprom, Türk yetkililerle Türkiye'de gaz merkezi kurma projesi üzerinde aktif bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.

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