Lavrov: Putin, Erdoğan'ın İdlib endişelerini anlıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus hava güçlerinin destek verdiği Suriye ordusunun Han Şeyhun’daki eylemlerinin, Türkiye ile yapılmış olan hiçbir anlaşmayı ihlal etmediğini söyledi. Kremlin'den Erdoğan'ın ziyareti öncesi yapılan açıklamada ise, "Putin, Erdoğan'ın İdlib endişelerini anlıyor ancak artan militan saldırıları nedeniyle kaygılı" denildi.26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:22
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir basın toplantısında aldığı soru karşısında, "Han Şeyhun ve çevresindeki alan da dahil olmak üzere İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde yaşananlar gelirsek, desteğimizi alan Suriye ordusu herhangi bir anlaşmayı ihlal etmiyor. Hatırlatmak isterim ki herhangi bir ihlalin söz konusu olmadığını (Rusya) Devlet Başkanı Vladimir Putin defalarca söyledi" dedi.
Lavrov ayrıca, Türkiye'ye İdlib'de ortak devriye çalışması yürütülmesini önerdiklerini, ancak bu hususta şimdilik bir anlaşma sağlanamadığını belirtti.
Kremlin'den de açıklama yapıldı
Kremlin'den yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki endişelerini anladıklarını ancak İdlib'de militanların saldırılarındaki artışında endişe verici olduğu belirtildi. Açıklamada, "Putin, Erdoğan'ın İdlib endişelerini anlıyor ancak artan militan saldırıları nedeniyle de kaygılı" denildi.
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