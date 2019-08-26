Lavrov: Putin, Erdoğan'ın İdlib endişelerini anlıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir basın toplantısında aldığı soru karşısında, "Han Şeyhun ve çevresindeki alan da dahil olmak üzere İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde yaşananlar gelirsek, desteğimizi alan Suriye ordusu herhangi bir anlaşmayı ihlal etmiyor. Hatırlatmak isterim ki herhangi bir ihlalin söz konusu olmadığını (Rusya) Devlet Başkanı Vladimir Putin defalarca söyledi" dedi.

Lavrov ayrıca, Türkiye'ye İdlib'de ortak devriye çalışması yürütülmesini önerdiklerini, ancak bu hususta şimdilik bir anlaşma sağlanamadığını belirtti.

Kremlin'den de açıklama yapıldı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki endişelerini anladıklarını ancak İdlib'de militanların saldırılarındaki artışında endişe verici olduğu belirtildi. Açıklamada, "Putin, Erdoğan'ın İdlib endişelerini anlıyor ancak artan militan saldırıları nedeniyle de kaygılı" denildi.