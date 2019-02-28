0553 313 94 23

Rusya'dan Pakistan-Hindistan krizi için ara buluculuk teklifi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov:- "Eğer talep ederlerse iki ülke arasında ara buluculuk etmeye hazırız"

28 Şubat 2019 Perşembe 14:40
Rusya'dan Pakistan-Hindistan krizi için ara buluculuk teklifi

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pakistan ile Hindistan arasında ara buluculuk etmeye hazır olduklarını söyledi.

Lavrov, Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir krizi ile ilgili başkent Moskova’da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın, talep olması halinde Hindistan ve Pakistan arasındaki krizin sonlandırılmasına destek olabileceğini belirten Lavrov, "Eğer talep ederlerse iki ülke arasında ara buluculuk etmeye hazırız." dedi.

- Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.

Pakistan hükümeti ve ordusunun gerilimin tırmanmasını istemedikleri yönündeki açıklamasının ardından gerilim yerini temkinli bekleyişe bırakmıştı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da taraflara itidal telkin etmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:40
  1. Hindistan
  2. pakistan
  3. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nevşehir Kalesinde define arayan 3 kişi yakalandı
    1. Nevşehir Kalesinde define arayan 3..
    2. Necmettin Erbakan, kabri başında anıldı
    3. FETÖ sanığı ihraç polislere hapis cezası
    4. Fenerbahçe, Ç. Rizespor maçı..
    5. DÖSİAD’dan Bakü çıkarması
    6. Çiftçi destek ödemeleri Gürcistan’a..
    7. Baba tartıştığı oğlunu göğsünden..
    8. 263 Madenci anısına tırmanış yapılacak
    9. AK Parti İl teşkilatı; "Unutmadık,..
    10. Turizm şoförlerine eğitim
    11. İmran Han, Erdoğan'ı arayacak
    12. 19 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı..
    13. Niğde’de 3 kişi karbonmonoksit..
    14. AK Parti’den 28 Şubat açıklaması
    15. Brüksel'de öğrencilerden iklim..
    16. "Hedefimiz bu ülkeye gerçek anlamda..
    17. Van'da çığ düştü! Ekipler ve onlarca..
    18. Çerkezköy TSO’da seçim heyecanı
    19. Kızılay’dan anlamlı yardım
    20. Serhat Çelik: "28 Şubat darbecileri en..
    21. Tüketici ödülleri sahiplerini buluyor
    22. 6 yaşındaki minik İbrahim’in organları..
    23. Pakistan, Hindistan'a zeytin dalı uzattı
    24. Edremit’te maskeli market soygunu
    25. Pakistan Başbakanı İmran Han,..
    26. Veteran atlet ay yıldızlı formayla..
    27. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı..
    28. AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik..
    29. Van-Çatak karayoluna çığ düştü
    30. İsrail, 20 aydır hapiste bulunan..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."