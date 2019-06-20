Rusya'dan Orta Doğu'da yeni çatışma yaşanabileceği uyarısı

SOÇİ (AA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Orta Doğu'ya Patriot bataryaları, insansız hava araçları ve uçaklar göndermesi yönündeki kararına ilişkin, "ABD, İran ile ilgili durumu bilinçli olarak kötüleştiriyor." dedi.

Ryabkov, Rusya'nın Soçi kentinde, ABD'nin Orta Doğu'daki artan askeri faaliyetlerini, gazetecilere değerlendirdi.

ABD'nin, İran'a baskı kurmaya devam ettiğine dikkati çeken Ryabkov, "ABD, İran ile ilgili durumu bilinçli olarak kötüleştiriyor." dedi.

Ryabkov, ABD ile İran arasındaki gerginliğin azaltılması ve istikrara kavuşturulması için siyasi ve diplomatik araçlara başvurulması gerektiğini vurgulayarak, "Aksi halde, bölgede yeni bir çatışma yaşanabilir. Bu kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev de Rusya'nın Ufa şehrinde Uluslararası Siber Güvenlik Konferansı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, İran’ın, konferansta, yaptırımlara karşı mücadele ile ilgili kalıcı bir uluslararası mekanizmanın oluşturması önerisi getirdiğini ve Rusya'nın bu öneriyi desteklediğini belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Kurmay Direktörü Koramiral Michael Gilday, daha önce, İran’a karşı bölgeye sevk edilecek ek askeri unsurun, keşif amaçlı insanlı ve insansız hava araçları, 4 Patriot bataryasından oluşan bir Patriot taburu, kuvvet koruma önlemlerini geliştirmek üzere bir mühendis birliği ve bir savaş uçağı filosundan oluştuğunu açıklamıştı.

