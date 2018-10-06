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Rusya'dan önemli 'İdlib' mesajı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Devlet Başkanı’nın Orta Doğu’dan sorumlu Özel Temsilcisi Bogdanov, İdlib'teki çatışmasızlık anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:37
Rusya'dan önemli 'İdlib' mesajı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Devlet Başkanı’nın Orta Doğu’dan sorumlu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Moskova’nın İdlib ile ilgili tüm anlaşmaların hayata geçirilmesini ümit ettiğini, bunların başlıca hedefinin terör kaynağının yok edilmesi ve silahlarını bırakmayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi olduğunu belirtti.

Bogdanov Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Temaslar devam ediyor ve biz Türk partnerlerimiz ile 17 Eylül’de varılan anlaşmalar gereğince çalışmaya devam ediyoruz. Ankara ile sıkı temasta olan askerlerimiz ile detayları kesinleştirmek gerek. Ben çalışmanın ilerlediğini düşünüyorum, Soçi’de memorandumda belirtilen herşeyin uygulanmasını ümit edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bogdanov Uluslararası Çağdaş Diyalog forumunda verdiği röportajda, İdlib anlaşmalarının geçici karakterde olduğunu ve bunların kesin hedefinin Suriye’de ve özellikle İdlib bölgesinde terör kaynağının yok edilmesi ve ülkenin birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün sağlanması olduğunu vurguladı.

Bogdanov, “Silahlarını bırakmayan teröristlerin tutuklanmaları veya etkisiz hale getirilmeleri gerekiyor. Bu Rusya tarafı ve Şam’ın yasal yönetimi başta olmak üzere bizim bazı partnerlerimiz tarafından kesin bir dille söylendi” dedi.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 11:37
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