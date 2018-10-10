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Rusya'dan önemli açıklama: Başrolde Türkiye var

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib'le ilgili anlaşmaların uygulanmakta olduğunu ve tüm örgütlerin bu süreçte işbirliği yapmasını aktif şekilde sağlayan Türk partnerlerinin başrolde olduğunu ifade etti.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:37
Rusya'dan önemli açıklama: Başrolde Türkiye var

Andora Dışişleri Bakanı Mariya Ubah ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib'le ilgili anlaşmalar uygulanıyor. Bölgede bulunan tüm örgütlerin bu süreçte işbirliği yapmasını aktif şekilde sağlayan Türk partnerlerimiz burada başrolde yer alıyor. Elde ettiğimiz bilgiler, sürecin ilerleyerek devam ettiğini teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

"1-2 GÜNLÜK GECİKME ÖNEMLİ DEĞİL"

15 Ekim'de silahsızlandırılmış bölgenin tam olarak faaliyete geçirilmesi için koyulan sürenin dolacağını anımsatan Lavrov, burada 1-2 gün gecikme yaşanabileceğini belirtti.

Lavrov, 1-2 günlük gecikmenin hiç önemli olmadığını, bu işlerin niteliğinin daha büyük önem taşıdığını vurguladı.

"TÜRKİYE'YE AKTİF DESTEK VERİYORUZ"

Lavrov, yapılan çalışmalar sırasında Rusya'nın Türkiye'ye aktif destek verdiğini söyledi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 14:37
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