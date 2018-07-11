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Rusya'dan o iddialara yalanlama

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Dera kentinde 35 Rus askerinin öldüğü haberlerini yalanladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 00:12
Rusya'dan o iddialara yalanlama

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, dünya basınına yansıyan, Suriye'nin Dera kentinde 35 Rus askerinin öldüğü haberleri yalanladı.

Açıklamada, "Suriye'nin Dera kentinde Rus askerlerinin herhangi bir kaybı olmamıştır. Bu haberler Rusya tarafından terör örgütü olarak kabul edilen DAEŞ militanlarınca kasıtlı olarak yayılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 00:12
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