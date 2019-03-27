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Rusya'dan Netanyahu'nun Suriye planı sunduğu iddiasına yalanlama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e plan sunduğu iddialarını reddetti

27 Mart 2019 Çarşamba 13:56
Rusya'dan Netanyahu'nun Suriye planı sunduğu iddiasına yalanlama

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suriye krizinin çözümü için" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e plan sunduğuna yönelik iddiaları reddetti.

Peskov, gazetecilerin sorusu üzerine İsrail basınında Netanyahu'nun Putin'e plan sunduğu iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Netanyahu'nun Moskova'da geçen ay Putin ile yaptığı görüşmede böyle bir planın sunulmadığını belirten Peskov, "Netanyahu'nun (Rusya) ziyaretinde böyle bir şey olmadı ve bunu onaylayamam." dedi.

Peskov, bu konuyla ilgili Netanyahu'nun neyi kastettiğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

İsrail basınında üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırılarak yayımlanan haberlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suriye krizinin çözümü" için ABD Başkanı Donald Trump'a plan sunduğu öne sürülmüştü.

Habere göre, yetkili, Netanyahu'nun geçen ay Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldiği Putin ile de söz konusu planı paylaştığını dile getirmiş, Putin'in "ilgi duyduğunu" söylediği planda, İran'ın Suriye'den çıkarılmasının hedeflendiğini iddia etmişti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:56
  1. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  2. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

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