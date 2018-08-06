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Rusya'dan NATO ve Gürcistan çıkışı

Gürcistan'ın gündemdeki olası NATO üyeliği konusunda Rusya'nın rahatsızlığını dile getiren Rusya Başbakanı Medvedev, olası üyeliğin korkutucu bir çatışma çıkartabileceğini iddia etti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:28
Rusya'dan NATO ve Gürcistan çıkışı

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Gürcistan’ın NATO’ya girmesinin, korkutucu bir çatışma çıkartabileceğini iddia ederek, bu durumun yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini ve buna neden gerek duyulduğunu anlamadıklarını söyledi.

''BUNUN NEDEN GEREKTİĞİNİ ANLAMIYORUZ'' 

Medvedev, bir radyo programında yaptığı açıklamada, Osetya’da 2008’de yaşanan savaşın önceden engellenebileceğini savundu.

Söz konusu savaşın "kaçınılmaz" bir sonuç olmamasına rağmen yaşandığını ileri süren Medvedev, "Gürcistan’ın NATO’ya girmesi de korkutucu bir çatışma çıkartabilir ve bu da yıkıcı sonuçlara neden olabilir. Bunun neden gerektiğini anlamıyoruz." diye konuştu.

''SON DERECE OLUMSUZ''

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir süre önce yaptığı açıklamada, tüm NATO üyelerinin Gürcistan’ı üyeliğe hazırlamak için çalışmaya devam edeceğini bildirmişti.

Öte yandan NATO üyesi Letonya, Litvanya ve Polonya’nın dışişleri bakanları bugün temaslarda bulunmak üzere Gürcistan’ın başkenti Tiflis’i ziyaret edecek.
 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yaptığı açıklamada, NATO’nun Gürcistan ve Ukrayna’yı kapsayarak genişlemesini “son derece olumsuz” şekilde değerlendireceklerini söylemişti.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:28
  1. Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev
  2. NATO
  3. Gürcistan
  4. Osetya
  5. Jens Stoltenberg
  6. Letonya
  7. Litvanya
  8. Polonya
  9. Tiflis
  10. Vladimir Putin

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