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Rusya'dan Macron'a Türkiye cevabı!

"Türkler ve Rusları ayırmayı başardık" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Kremlin Sözcüsü Peskov'dan cevap geldi. Peskov, "Suriye'ye yönelik saldırı Rusya ve Türkiye'yi ayırmadı." dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:07
Rusya'dan Macron'a Türkiye cevabı!

Ülkesinin ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'yi füzelerle vurarak Türkiye'yi Rusya'dan ayırdığını savunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bu sözleri hakkında Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Suriye'ye yönelik saldırı Rusya ve Türkiye'yi ayırmadı." dedi.

"GÖRÜŞ FARKLILIKLARININ OLDUĞU SIR DEĞİL"

Fransa lideri Macron'un, cumartesi sabahı Suriye'nin hedef alındığı operasyonu Türkiye'nin desteklemiş olması, Rusya'nınsa kınamasına gönderme yaparak, "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık" ifadelerini kullanması Peskov'a soruldu.

Peskov, Macron'un ifadelerini değerlendirmesi istenince, "Moskova ve Ankara'nın görüşlerinin bir dizi konuda birbirinden farklılık gösterdiği kimse için sır değil. Fakat bu durum, görüş alışverişi yapmaya ya da görüşlerimizdeki bu farklılıkları tartışmaya devam etmemizi engellemiyor." dedi.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEMİZE YANSIMIYOR"

Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti:

"En önemlisiyse, bu farklılıklar, büyük ekonomik projeler ve diğer çeşitli projelerde iş birliğimizi pek çok açıdan geliştirmemize yansımıyor."

TÜRKİYE'DEN DE BENZER AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Daha önce Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da benzer bir açıklama gelmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le ortak basın toplantısında Macron'un ifadelerini değerlendiren Çavuşoğlu, "Farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya'yla ilişkilerimiz Macron'un sözleriyle bozulacak değil" demişti. (Kaynak: Sputnik)

 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 16:07
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