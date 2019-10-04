Rusya LGBT'li sapkınlarla mücadelede taviz vermiyor!

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Türkiye’de cirit atan LGBT’li eşcinsel sapkınlara karşı Rusya'da geniş önlemler alınıyor.

Rus mahkemesi sitelerini kapattı

Rus Mahkemesi, Rus LGBT Ağı ve Rus LGBT Topluluğunun "aile değerlerini reddettiği, geleneksel olmayan cinsel ilişkileri teşvikinin ebeveynlere saygısızlık anlamına geldiği" gerekçesiyle sosyal ağ sitelerini kapattı.

Karara imza atan Oktyabrsky Bölge Mahkemesi, Rus LGBT Ağı ve Rus LGBT Topluluğu gruplarının "aile değerlerini reddettiği, geleneksel olmayan cinsel ilişkileri teşvik ettiğini ve ebeveynlere ve diğer aile üyelerine saygısızlık yaptığını" belirtti.

Eşcinsel propaganda yasak

Rusya Federasyonu’nda “eşcinsel propaganda yasası” 2013’ten bu yana yürürlükte. Bu yasaya göre ülkede ‘eşcinsellik propagandası’ yasaklandı ve tüm güvenlik birimleri LGBT gruplarını engellemekle yükümlü.