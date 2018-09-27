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Rusya'dan Kuzey Kore açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Güvenlik Konseyi toplantısında , 'Kuzey Kore'nin nükleer tesisleri kapatma sözü, istikrara umut veriyor' dedi

27 Eylül 2018 Perşembe 21:20
Rusya'dan Kuzey Kore açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında Kuzey Kore ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

. Lavrov, Kuzey Kore’nin nükleer tesislerini kapatma sözünün istikrara umut verdiğini söyledi.  Lavrov, “Koreli tarafların işbirliğini artırmalarının yanı sıra, Kuzey Kore’nin Tongchang füze test sahasını ve Yongbyon'daki yakın nükleer tesislerini sökme konusundaki kararlılığı, dünyanın bu bölgesindeki durumunun istikrara kavuşmasında yeni umut veriyor” ifadelerini kullandı.

“Yaptırımların insani yardımları tehdit ediyor”
 
Bakan Lavrov, Kuzey Kore'ye karşı yaptırımların daha da artmasının, Kuzey Korelileri insani tehlikeye sokacağını söyledi. Lavrov, “Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kullanımındaki aşırılıklar, üye devletlerin ve uluslararası örgütlerin, nükleer füze programlarının geliştirilmesi ile hiçbir ilgisi olmayan Kuzey Kore'yle normal insani, sportif ve diplomatik ilişkileri sürdüremedikleri gerçeğini zaten ortaya çıkardı” diye konuştu. Lavrov, “Yaptırımların daha da artması zaten durdurulan nükleer füze araştırmalarını engellemekten öte Kuzey Kore vatandaşları için kabul edilemez, sosyal, ekonomik ve insani zorluklarla tehdit etmek için alınan önlemlerin ötesine geçiyor” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 21:20
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