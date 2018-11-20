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Rusya'dan Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'na 3 milyar avro kredi

20 Kasım 2018 Salı 15:12
Rusya'dan Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'na 3 milyar avro kredi

ANKARA (AA) - İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Hindistan'ı Rusya'ya bağlayacak Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun (KGUK) geliştirilmesi için Rusya'nın 3 milyar avro kredi sağladığını duyurdu.

İran basınına konuşan İslami, Rusya'da düzenlenen Ulaştırma Haftası etkinlikleri kapsamında İran, Rusya, Hindistan ve Azerbaycanlı yetkililer arasında KGUK projesinin ele alınacağını belirtti.

Bu kapsamda üçlü toplantılar yapılacağını aktaran İslami, "Çabahar Limanı'ndan başlayarak Hindistan'ı İran ve Azerbaycan üzerinden Rusya'ya bağlayacak Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru; İran, Hindistan ve Rusya arasında çok önemli bir mekanizmadır." dedi.

KGUK projesinin geliştirilmesi amacıyla Rusya'nın 3 milyar avro kredi sağladığını kaydeden İslami, Reşt-Astara Demiryolu Projesi ve İran'daki önemli demiryolu projelerine Rus yatırımlarını çekmek için de görüşmeler yürüttüklerini ifade etti.

- Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru

Rusya, İran ve Hindistan'ın 2000 yılında üzerinde anlaştığı, daha sonra Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da belli aşamalarına katıldığı Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru projesi; kara, deniz ve tren yolu güzergahlarından oluşan 7 bin 200 kilometrelik bir ağa sahip bulunuyor.

Hindistan'ı, İran ve Azerbaycan üzerinden Rusya'ya bağlayacak projeyle Rusya, İran, Orta Asya ve Hindistan arasındaki ticari iş birliğinin artırılması hedefleniyor.


Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:12
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  3. muhammed islami
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