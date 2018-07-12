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Rusya'dan kriz çıkartacak açıklamalar! Bunlar yararsız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ittifakı 'yararsız askeri blok' olarak niteledi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:30
Rusya'dan kriz çıkartacak açıklamalar! Bunlar yararsız

Brüksel'de dün 29 ülke liderinin katılımıyla gerçekleştirilen zirve sonrası yayınlanan sonuç bildirisi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından açıklandı.

Sonuç bildirisine Twitter hesabından tepki gösteren Rus Dışişleri, "Yararsız askeri blok NATO bizi provokatif faaliyetlerle suçlarken ve Brüksel'de dişlerini gıcırdatmaya devam ederken biz 2018 Dünya Kupası maçını izlemeye hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Bildiride Rusya'nın son dönemdeki faaliyetlerinin istikrar ve güvenliği azaltığı söylenirken, ittifakın NATO-Rusya Konseyi aracılığıyla Moskova ile diyalog kapılarını açık tuttuğu da belirtilmişti. Rusya'ya yönelik Galler ve Varşova zirvelerinde alınan kararlar teyit edilirken, Salisbury saldırısı kınanarak, İngiltere'nin, saldırıdan büyük olasılıkla Rusya'nın sorumlu olduğunu değerlendirmesi bağlamında NATO'nun İngiltere'yle dayanışma içinde olduğu aktarılmıştı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 14:30
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