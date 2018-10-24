Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Moskova’daki garantör ülkeler dışişleri bakanlığı temsilcileri toplantısı çerçevesinde Rusya’nın Astana formatında Türkiye ve İran’la işbirliği yapılmasının Suriye’deki durumu iyi yönde değiştirdiğine inandığını söyledi.

Moskova'daki Astana üçlüsü (Rusya, Türkiye, İran) dışişleri bakan yardımcıları toplantısı çerçevesinde gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, "Garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran'ın işbirliğinin Suriye'deki durumu çarpıcı şekilde iyi yönde değişmesini sağladığına inanıyoruz. Suriye'deki şiddetin azaltılması, teröristlere karşı kararlı bir zafer ve Suriye halkının çıkarları doğrultusunda ülkede siyasi çözüm sürecinin başlatılması için koşulların hazırlanması en büyük başarılarımız arasında" ifadelerini kullandı.

Verşinin, garantör ülkeler arasındaki işbirliğinin siyasi sürece gidilmesi ve karşılıklı güvenin arttırılmasını sağlayacağı görüşünde olduklarını da kaydetti.

'Suriye'de Astana formatında yeni görüşmeye hazırlanıyor'

Verşinin "Bugünkü görüşmeleri Suriye, Suriye çevresi ve dünyada durumu düzeltme, ayrıca Astana formatındaki işbirliğini devam ettirmek amacıyla kullanmak istiyoruz" dedi.

Moskova'da gerçekleşen toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve başmüzakereci Hüseyin Caberi Ensari katılıyor.