Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması!
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yerhov, "Kuzey Suriye'deki durumla ilgili Türkiye ile temas halindeyiz. Cuma günü İran'da yapılacak zirve Suriye'de çözüm için büyük fırsat"05 Eylül 2018 Çarşamba 10:46
Rusya'nın Ankara Büyükelçi Aleksey Yerhov, İran'da cuma günü yapılacak zirvenin Suriye'de çözüm için büyük fırsat olduğunu belirtti.
Yerhov ayrıca, Kuzey Suriye'deki durumla ilgili Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi.
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