Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması!

Rusya'nın Ankara Büyükelçi Aleksey Yerhov, İran'da cuma günü yapılacak zirvenin Suriye'de çözüm için büyük fırsat olduğunu belirtti.

Yerhov ayrıca, Kuzey Suriye'deki durumla ilgili Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi.