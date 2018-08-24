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Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Türkiye ile Rusya arasındaki askeri-teknik işbirliği son derece yoğun bir şekilde gelişiyor." dedi.

24 Ağustos 2018 Cuma 12:08
Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması

Moskova'da Çavuşoğlu'yla bir araya gelen Lavrov, görüşmenin basına açık kısmındaki konuşmasında "Rusya ve Türkiye'nin gündeminde her zaman istişare edilecek konular var. Ticaret, ekonomi alanındaki ilişkiler, insani işbirliği, askeri-teknik işbirliği son derece yoğun ve aktif bir şekilde gelişiyor" dedi.

"İKİ ÜLKENİN DİĞER BAKANLARI ARASINDA GÖRÜŞMELER YAPILACAK"

Lavrov'a göre Rusya ve Türkiye'nin diğer bakanları arasında da kısa süre içinde görüşmeler yapılacak. Lavrov, "Diğer bakanlıklar ve kurumlar arasında kısa süre sonra temaslar gerçekleştirilmesi planlanıyor. Elbette, liderler arasındaki görüşme takvimi de her zaman gündemimizde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"İKİLİ TEMASLAR DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR SEVİYEYE ULAŞTI"

Rusya Devlet Duması Vyaçeslav Volodin'in hafta sonu yaptığı Ankara ziyaretini anımsatan ve bugün Çavuşoğlu'yla 2018'deki 6. görüşmelerini yaptıklarını kaydeden Lavrov, iki ülke arasındaki temasların daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaştığını vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU, PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Çavuşoğlu görüşme sonrası verdiği mesajda Rusya ile işbirliğini artırmanın yollarını arayacağız dedi. Gelen son dakika bilgisine göre ise Çavuşoğlu'nun bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

ÇAVUŞOĞLU: ERDOĞAN VE PUTİN YAKINDA GÖRÜŞEBİLİR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında yakın zamanda temas ve görüşmeler planlandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Şüphesiz dışişleri bakanları olarak bizim işimiz bu tür görüşmelerin hazırlığını yapmak" dedi.

HULUSİ AKAR VE HAKAN FİDAN İKİNCİ KEZ RUSYA'YA GİDECEK

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bugün Moskova'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile bir haftalık aranın ardından yeniden bir araya geleceği açıklandı.

Açıklamada, "Şoygu ve Akar, bölgesel güvenlikle ilgili güncel konular, Suriye'deki durum ve askeri kurumlar düzeyindeki Türk-Rus işbirliği ile ilgili geçen hafta başlattıkları kapsamlı diyaloğa devam edecek" dendi.

Şoygu ve Akar'ın 17 Ağustos'ta Moskova'da yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan bakanlık, o görüşmede sığınmacıların eve dönmesi de dahil olmak üzere Suriye'deki insani durumun en kısa sürede düzeltilmesi konusuna özel önem verildiğinin altını çizdi.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 12:08
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