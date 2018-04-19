Rusya'dan kritik "Suriye" incelemesi

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Rusya Askeri Endüstriyel Komisyonu Danışma Kurulu üyesi Viktor Murakhovsky, Suriye’ye atılan 100’den fazla füzeden ikisinin patlamadığını, bu füzelerin Çarşamba günü Rus ordusuna teslim edildiğini açıkladı.

RUS ORDUSU FÜZELERİ İNCELEYECEK

Suriye kuvvetleri tarafından bulunan füzelerin 18 Nisan'da Rusya'ya teslim edildiği bildirildi.

Murakhovsky, "Bu bulgular ülkemiz için çok faydalı olabilir. Rus uzmanlar, kendi gelişim stratejisine sahip olduğundan, bu silahları kopyalamayacak. Ancak batı ülkelerinin bu alandaki son gelişmelerinden haberdar olmak için bu inceleme bizim için ilginç olacak." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE HİÇ KULLANILMAYAN FÜZELER VAR

Murakhovsky, verdiği demeçte Suriye’ye saldırmak için kullanılan bazı füzelerin yeni olmadığını, diğerlerinin de ilk defa kullanıldığını söyledi.