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Rusya'dan kritik "Suriye" incelemesi

Rusya; Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'nin Suriye’yi vurdukları füzeleri teslim alıp incelemeye başladığını açıkladı.

19 Nisan 2018 Perşembe 15:26
Rusya'dan kritik "Suriye" incelemesi

Haber7

Rusya Askeri Endüstriyel Komisyonu Danışma Kurulu üyesi Viktor Murakhovsky, Suriye’ye atılan 100’den fazla füzeden ikisinin patlamadığını, bu füzelerin Çarşamba günü Rus ordusuna teslim edildiğini açıkladı.

RUS ORDUSU FÜZELERİ İNCELEYECEK

Suriye kuvvetleri tarafından bulunan füzelerin 18 Nisan'da Rusya'ya teslim edildiği bildirildi.

Murakhovsky, "Bu bulgular ülkemiz için çok faydalı olabilir. Rus uzmanlar, kendi gelişim stratejisine sahip olduğundan, bu silahları kopyalamayacak. Ancak batı ülkelerinin bu alandaki son  gelişmelerinden haberdar olmak için bu inceleme bizim için ilginç olacak." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE HİÇ KULLANILMAYAN FÜZELER VAR

Murakhovsky, verdiği demeçte Suriye’ye saldırmak için kullanılan bazı füzelerin yeni olmadığını, diğerlerinin de ilk defa kullanıldığını söyledi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 15:26
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