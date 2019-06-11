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Rusya'dan kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ülkesinin ABD'nin tehditlerine rağmen Türkiye'ye S-400 savunma sistemi sağlamak için tüm talepleri yerine getirmeye kararlı olduğunu duyurdu.

11 Haziran 2019 Salı 15:09
Rusya'dan kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, mevkidaşı Hulusi Akar'a yazdığı mektubunda, 31 Temmuz'a kadar S-400'lerin satışından vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye karşı ciddi adımlar atmayı düşündüğünü ve ABD'de F-35 eğitimi alan personelin sınır dışı edileceğini yazmıştı.

Bu açıklamalardan sonra Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, "Türk pilotlarının F-35 eğitim uçuşları durduruldu. Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar" açıklamasını yaparak ABD'nin kararını duyurmuştu.

Rusya'dan net açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, bir gazetecenin, ABD'nin Türkiye'ye S-400 baskısını hatırlatarak sorduğu "Rusya'nın S-400 anlaşmasının ABD baskısı altında gerçekleştirilebileceğini garanti edip edemeyeceği" sorusuna "Tüm yükümlülüklerimiz mevcut anlaşmalar kapsamında zamanında ve herhangi bir sapma olmaksızın yerine getirilecektir" cevabını verdi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:09
  1. S-400 hava savunma sistemi
  2. Türkiye
  3. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov
  4. Rusya

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