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Rusya'dan kritik hamle: İsrail'e gidiyor!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İsrail'e "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:30
Rusya'dan kritik hamle: İsrail'e gidiyor!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un resmi ziyaret kapsamında bugün İsrail'e geleceğini belirtti.

Netanyahu, konuk dışişleri bakanıyla bir görüşme gerçekleştireceklerini ve görüşmenin ana gündem maddesinin Suriye olacağını söyledi.

Kabinede yaptığı açıklamada ülkesinin Suriye ile 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'na bağlı kalmaya devam edeceğini belirten Netanyahu, "İsrail, İran ve onun 'uydularının' Suriye'de askeri üs kurma girişimlerine karşı gerekli adımları atacaktır." diye konuştu.

Netanyahu ile Lavrov arasındaki görüşmede Suriye'deki İran ve Hizbullah varlığının da gündeme gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Lavrov'a Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un da eşlik edeceği öğrenildi.

Lavrov dün de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'nin güneyindeki olaylar, terörle mücadele gibi bazı konuları ele almıştı.

İSRAİL-RUSYA ARASINDAKİ YAKINLAŞMA

Başbakan Netanyahu, son altı ayda 3 kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşürken, ikili arasındaki en son görüşme 11 Temmuz'da Moskova'da gerçekleşmişti.

Görüşmede Netanyahu, Putin'e İran'ın Suriye'den ayrılması gerektiği ve İsrail'in her türlü ihlale karşı sınırlarını korumaya devam edeceği mesajlarını vermişti.

Ziyaretin ardından Moskova'dan ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Netanyahu, Suriye'deki rejim lideri Beşşar Esed ile sorunlarının olmadığını, İsrail'in Suriye'deki İran, Hizbullah ve DEAŞ varlığından rahatsız olduğunu dile getirmişti.

Putin ve Netanyahu cuma günü telefonla görüşmüş, iki lider Ortadoğu'daki son gelişmeleri ve Suriye krizinin çözümüne dair sıkıntıları ele almıştı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:30
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