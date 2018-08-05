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Rusya'dan kritik hamle! ABD'li aktör Seagal görevlendirildi

ABD ve Rusya vatandaşlığı bulunan ABD'li aktörSteven Seagal, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Moskova ile Washington arasındaki insanı ilişkilerden sorumlu özel temsilci olarak görevlendirildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 00:14
Rusya'dan kritik hamle! ABD'li aktör Seagal görevlendirildi

Daha önce Rusya vatandaşlığı alan ABD’li aktör Steven Seagal’ın Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Moskova ile Washington arasındaki insani ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi olarak görevlendirildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca Seagal'ın, parasal karşılığı öngörülmeyen ‘sosyo-politik bir unvana' sahip olacağı vurgulandı.

Metinde, "Uluslararası uygulamalarda bu görev, Birleşmiş Milletler (BM) iyi niyet elçilerinin görevleriyle benzerlik gösteriyor" ifadesine yer verildi.

Sputnik'in haberine göre Steven Seagal, Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yapma niyetinde olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndansa konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 00:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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