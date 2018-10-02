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Rusya'dan kritik 'dolar' açıklaması! 'Çok zaman alacak'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, dolardan uzaklaşma sürecinin çok zor olduğunu ve bunun zaman alacağını belirtti.

02 Ekim 2018 Salı 15:21
Rusya'dan kritik 'dolar' açıklaması! 'Çok zaman alacak'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'inBasın Sözcüsü Dmitri Peskov, dolardan uzaklaşma sürecinin çok zor olduğunu vurguladı ve "Bu çok zaman alacak" dedi.

Peskov RBC haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu çok zor bir süreç. Bu kısa vadeli olamayacak bir süreç. Bu çok zaman alacak" dedi.

Peskov, Putin'in rubleyi dış partnerlerle ödemelerde kullanma pratiğinin genişletilmesi ve doların uluslararası ödemelerdeki payının azaltılması gerektiğini söylediğini hatırlatarak, "Ruble cinsinden ödemelerin genişleme eğilimi çeşitli alanlarda kendini gösteriyor" dedi.

Yeni plan önerisi

VTB Bank Başkanı Andrey Kostin, daha önce Putin'in Rus ekonomisinin dolardan uzaklaşma önerisini desteklediğini açıkladı ve bu konuda bir de plan önerdi.

Yaptığı açıklamaya göre, Kostinin planı dört ana başlıkta toplanıyor:

- Yabancı devletler ile ihracat ithalat operasyonlarının ödemelerinde diğer dövizlere hızlandırılmış geçiş.

- Rusya'nın büyük şirketlerinin adreslerinin Rus yargı yetkisine geçişi.

- Eurobond'ların yerleştirilmesi için bir Rus depozitosu oluşturulması.

- Fon piyasasının tüm katılımcılarının ortak bir kuralla çalışmaları için lisanslandırılması.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 15:21
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