0553 313 94 23

Rusya'dan kritik dolar açıklaması!

Rusya'da düzenlenen bir programda konuşan Vladamir Putin, ABD'nin bindiği dalı kestiğini ve büyük hataya düştüğünü söyledi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 15:10
Rusya'dan kritik dolar açıklaması!

Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen bir panelde konuşan Vladimir Putin, İdlib'de Suriye ordusu ve silahlı grupları ayıran silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturulmasına ilişkin Türkiye ile vardıkları anlaşma hakkında, "Kan dökülmesini önleyen çok iyi bir anlaşma" dedi.

Putin ayrıca, Rusya ve Türkiye'nin, İran'ın da desteğiyle bu anlaşmayı hayata geçirmeye çalıştığını söyledi.

Dolar eleştirisi

ABD yönetiminin, izlediği yaptırım politikasıyla küresel rezerv para birimi olan dolara güveni yıktığını söyledi.

ABD'nin dolar bazlı işlemlere uygulamayı planlandığı olası yaptırımlar hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin bindiği dalı keserek her imparatorluğun yaptığı tipik hataya düştüğünü belirtti.

Putin, "Bence ABD'li partnerlerimiz, yıkıcı bir stratejik hata yapıyor, evrensel ve bugün itibarıyla yegane rezerv para birimi olan dolara güveni yıkıyor, evrensel finans aracı olan dolara inancı ortadan kaldırıyor. Bindikleri dalı kesiyorlar. Bu tuhaf ve hatta şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 15:10
  1. Rusya
  2. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalıcı makyaj uğruna gözden olabilirsiniz
    1. Kalıcı makyaj uğruna gözden..
    2. CHP'de bir isim daha adaylığını açıkladı
    3. Trump şimdi yandı! İddialar üzerine..
    4. İngiliz dünya devinden Türkiye çıkışı:..
    5. İBB'den halk ekmeği açıklaması
    6. Sahte kimlikle yakalandı, korkunç..
    7. İstanbul Valiliğinden ekmek zammı..
    8. Lübnanlı şarkıcıdan siyonizm uyarısı
    9. Mardin'de 550 adet kayıt dışı trafo..
    10. İran'dan UAD'nin kararına ilk yorum
    11. Hollanda ile yeni dönem resmen..
    12. Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
    13. Peçeteye yazdığı not sayesinde..
    14. Çalışmalar başladı! İstanbul'da..
    15. Rusya'dan kritik dolar açıklaması!
    16. Başkan Erdoğan'a "kayyım" sorusu: "HDP..
    17. Daum Fenerbahçe'yi açıkladı! 'Takımı..
    18. 7 aydır havalimanında kalan Suriyeli..
    19. Giresunspor teknik direktörünü arıyor
    20. İYİ Parti'den af açıklaması!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu