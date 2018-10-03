Rusya'dan kritik dolar açıklaması!

Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen bir panelde konuşan Vladimir Putin, İdlib'de Suriye ordusu ve silahlı grupları ayıran silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturulmasına ilişkin Türkiye ile vardıkları anlaşma hakkında, "Kan dökülmesini önleyen çok iyi bir anlaşma" dedi.

Putin ayrıca, Rusya ve Türkiye'nin, İran'ın da desteğiyle bu anlaşmayı hayata geçirmeye çalıştığını söyledi.

Dolar eleştirisi

ABD yönetiminin, izlediği yaptırım politikasıyla küresel rezerv para birimi olan dolara güveni yıktığını söyledi.

ABD'nin dolar bazlı işlemlere uygulamayı planlandığı olası yaptırımlar hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin bindiği dalı keserek her imparatorluğun yaptığı tipik hataya düştüğünü belirtti.

Putin, "Bence ABD'li partnerlerimiz, yıkıcı bir stratejik hata yapıyor, evrensel ve bugün itibarıyla yegane rezerv para birimi olan dolara güveni yıkıyor, evrensel finans aracı olan dolara inancı ortadan kaldırıyor. Bindikleri dalı kesiyorlar. Bu tuhaf ve hatta şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.