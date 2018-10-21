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Rusya'dan kritik ABD kararı: Erteleme yok

Amerika Birleşik Devletleri'nin'Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamasının ardından, Putin’in ABD Ulusal Güvenlik Asistan Yardımcısı John Bolton ile yapacağı ziyarette bir değişiklik olmayacağı açıklandı.

21 Ekim 2018 Pazar 20:25
Rusya'dan kritik ABD kararı: Erteleme yok

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile imzalanan 'Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklamasının üzerine Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in ABD Ulusal Güvenlik Asistan Yardımcısı John Bolton ile yapılacak olan görüşmenin iptal edilmeyeceğini açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, önümüzdeki iki gün Putin ile ABD Ulusal Güvenlik Asistan Yardımcısı John Bolton arasında yapılacak görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

ABD ile Rusya arasında yaşanan yeni krizle birlikte görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusuyken Peskov, “Bu toplantı gerçekleşecek. Toplantı ile ilgili hazırlıklar sürüyor” dedi. Rus basını Peskov’un bu açıklamasından sonra, gerçekleşecek olan görüşmede Washington’un Bolton’ı 'Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan resmen çekilmek istediğini Putin’e bildirmesi için görevlendirdiğini, Bolton’ın Putin’e resmen bu görüşmede anlaşmanın sonlanacağını bildireceğini yazdı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 20:25
  1. ABD
  2. Rusya

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