  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday

Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması

Sahte haber ve içerikler infodemiyle koronavirüsten daha hızlı yayılıyor
için kalan
Korona Virüs

Rusya’dan kötü haber! Koronavirüs son 24 saatte...

Rusya’da son 24 saatte 9 bin 200 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 272 bin 43’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:03:00 - 2020-05-16 11:26:18
Rusya’dan kötü haber! Koronavirüs son 24 saatte...

Rusya'da binlerce vaka artışı görünmeye devam ediyor. Rusya'da koronavirüs vakalarındaki kritik artış sürüyor.

Ülkede son bir günde 9 bin 200 kişide daha virüs tespit edildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam vaka sayısının 272 bin 43'e yükseldiğini; 119 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 2 bin 537'ye ulaştığını duyurdu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı