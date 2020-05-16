Rusya’dan kötü haber! Koronavirüs son 24 saatte...
Rusya’da son 24 saatte 9 bin 200 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 272 bin 43’e yükseldi.
Rusya'da binlerce vaka artışı görünmeye devam ediyor. Rusya'da koronavirüs vakalarındaki kritik artış sürüyor.
Ülkede son bir günde 9 bin 200 kişide daha virüs tespit edildi.
Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam vaka sayısının 272 bin 43'e yükseldiğini; 119 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 2 bin 537'ye ulaştığını duyurdu.