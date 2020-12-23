Rusya'dan korkutan açıklama: Bin 424 mutasyon tespit edildi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinde görülen koronavirüs mutasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mutasyonun farklı varyasyonlarda görüldüğünü ifade eden Popova, "Rusya'da bulunan tüm bölgelerden 5 binden fazla biyolojik numune incelendi. Eksiksiz yapılan çalışmalara göre toplam bin 424 mutasyon bulundu. Bu mutasyonlar kişiden kişiye bulaşma dahil virüsün değişkenlik göstermesiyle ilişkili değildir" dedi.

"İngiltere'nin bahsettiği mutasyona rastlanılmadı"

Ülkede yeni koronavirüs mutasyonu ile ilgili araştırmalar yapıldığını aktaran Popova, "Rusya'da incelenen örnekler arasında İngiltere'nin bahsettiği mutasyona rastlanılmadı" ifadelerini kullandı.

Popova, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu tarafından İngiltere'deki mutasyonun gen haritasının talep edildiğini kaydetti.