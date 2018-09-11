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Rusya'dan kimyasal provokasyon senaryosu

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, İdlib'deki militanların dünya kamuoyuna kimyasal provokasyon yapmak için görüntü çekimine başladığını iddia etti.

11 Eylül 2018 Salı 15:37
Rusya'dan kimyasal provokasyon senaryosu

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yetkililer, İdlib'deki muhaliflerin, kimyasal saldırı gibi gösterip hükümeti sorumlu tutacakları provokasyon için görüntü çekmeye başladığını söyledi.

Uzlaştırma merkezinde görevli Rus askeri yetkililer, Rusya'nın uzun zamandır uyarısını yaptıkları 'kimyasal saldırı provasyonunun' hazırlıklarının başladığını belirtti.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, İdlib'deki militanlar, kimyasal saldırı gibi göstermek istedikleri provokasyonun 'doğal görünmesi için' olay yeri olarak seçtikleri Cisr el Şuğur'a ana maddesi klor olan zehirleyici bir madde içeren iki konteyner götürdü.

Rus yetkililer, Suriye'de cihatçıların denetiminde olan son büyük yerleşim yeri olan İdlib'deki militanların kimyasal saldırı süsü verecekleri olayın çekimlerine başladığı bilgisini ise sivillerin ihbarları sayesinde edindiklerini kaydetti.

Hazırladıkları senaryoya göre militanlar, Suriye ordusunun varil bombaları ile vurduğunu iddia edecekleri Cisr el Şuğur'da, kendisini yardım örgütü olarak tanımlayan fakat militanlarla yakınlıkları nedeniyle şüpheli bir grup olan Beyaz Miğferler'in 'yaralananlara' yardım ettiğini gösteren çekimler yapacak.

Rus askeri yetkililere göre, çekilen görüntülerin günün sonunda televizyon kanallarına dağıtılması ve sosyal medyada da yayılmaya başlaması planlanıyor.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 15:37
  1. Rusya
  2. Suuriye
  3. İdlib
  4. beyaz miğferler
  5. Kimyasal Provokasyon
  6. uyarı
  7. saldırı uyarısı

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