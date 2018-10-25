Rusya'dan 'Kaşıkçı' açıklaması: Tarafsız bir soruşturma bekliyoruz

Zaharova, bugünkü basın brifinginde, "Soruşturmanın yapılması gerektiğinden hareket ediyoruz. Ayrıca politik açıklamaların yerini objektif, kapsamlı, tarafsız bir soruşturmanın alması gerektiğinden hareket ediyoruz. Soruşturma, yasal çerçeve içinde tüm süreçlere uygun olarak tamamlandığında uygun değerlendirmeler ve politik açıklamalar yapılacak. Şimdi önemli olan, tarafsız soruşturma" dedi.



Zaharova ayrıca Türkiye ile Suudi Arabistan'ın bu yönde başlattığı ortak çalışmayı da memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

‘Rusya ile Türkiye arasında diyalog hızla gelişiyor'

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi'nin organize ettiği ‘Rusya ile Türkiye: çok yönlü partnerliğin stratejik yönleri' başlıklı konferansı değerlendiren Zaharova, "Halihazırda Rusya ve Türkiye arasındaki diyalog politik, ekonomik ve insani olmak üzere tüm yönlerde hızla gelişiyor" yorumda bulundu.



Konferansla ilgili tam değerlendirmede bulunacağını belirten Zaharova, "Konferansın detaylarını inceler incelemez büyük bir memnuniyetle değerlendirmede bulunacağım" sözünü verdi.

‘Suriye çözümü için İstanbul formatı çok önemli'

Zaharova ayrıca 27 Ekim'de İstanbul'da yapılacak Türkiye-Rusya-Fransa-Almanya zirvesine değindi.

Dışişleri Sözcüsü, "Diyaloğun düzey ve formattan bağımsız önemi ve güncelliğine gelince elbette bu zirve çok güncel, çünkü söz konusu olan bu bölgede ve özellikle Suriye konusunda önemli rol oynayan ülkeler" diye konuştu.