0553 313 94 23

Rusya'dan Kaşıkçı açıklaması: Çalışmaları olumlu karşılıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin tarafsız incelenmesini umduğunu ve Ankara ile Riyad'ın başlattığı çalışmaları olumlu karşıladığını söyledi.

25 Ekim 2018 Perşembe 21:06
Rusya'dan Kaşıkçı açıklaması: Çalışmaları olumlu karşılıyoruz

Zaharova basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Biz soruşturma yürütülmesi gerektiğinden yola çıkıyoruz. Aynı zamanda siyasi açıklamaların yerini objektif, çok yönlü ve tarafsız soruşturmaya bırakması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm prosedürler gereğince soruşturma sona erince ilgili değerlendirmeler ve siyasi açıklamalar yapılacak. Şu anda en önemlisi tarafsız soruşturmadır" dedi.

Zaharova, Moskova'nın Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bu yönde başlattığı çalışmayı olumlu karşıladığını da ekledi.

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 21:06
  1. Zaharova

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de ortalık fena karıştı! Trump sonunda patladı!
    1. ABD'de ortalık fena karıştı! Trump..
    2. 1500 Türk, Yunanistan'da mahsur kaldı!
    3. Emekli binbaşı terör örgütü PKK..
    4. Rusya'dan Kaşıkçı açıklaması:..
    5. Ve bomba patladı! Kral Selman, Prens..
    6. Görme engellilerde kanser riski sıfıra..
    7. Tiroit sinsidir, kadını bitirir!
    8. Bacalarınızı temizletin
    9. ABD'den savaşı tetikleyecek saldırı!..
    10. Anzer balının faydaları
    11. Şekerler uyuşturucu kadar tehlikeli
    12. Neden kreme, toniğe para veresiniz ki..
    13. Bu görüntü Gölbaşı'ndan! Vatandaşlar..
    14. Midenizi ilaçlarla bozmayın
    15. Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    16. Evlenmenin en hayırlısı külfetsiz ve..
    17. Meryem ana otunun faydaları neler?
    18. Cocu'nun Anderlecht 11'i belli oldu
    19. Renklerin insana etkileri
    20. KPSS önlisans sınav giriş belgesiyle..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?