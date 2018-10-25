Rusya'dan Kaşıkçı açıklaması: Çalışmaları olumlu karşılıyoruz

Zaharova basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Biz soruşturma yürütülmesi gerektiğinden yola çıkıyoruz. Aynı zamanda siyasi açıklamaların yerini objektif, çok yönlü ve tarafsız soruşturmaya bırakması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm prosedürler gereğince soruşturma sona erince ilgili değerlendirmeler ve siyasi açıklamalar yapılacak. Şu anda en önemlisi tarafsız soruşturmadır" dedi.

Zaharova, Moskova'nın Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bu yönde başlattığı çalışmayı olumlu karşıladığını da ekledi.