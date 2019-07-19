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Rusya’dan Karadeniz’de füzeli tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz kıyılarında yapılan kıyı savunma sistemlerinin tatbikatının görüntülerini yayınladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 19:44
Rusya’dan Karadeniz’de füzeli tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz kıyılarında yapılan kıyı savunma sistemlerinin tatbikatının görüntülerini yayınladı.


Rusya Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarında Admiral Makarov fırkateyni ile Utes kıyı füze sisteminin tatbikatının görüntüleri yayınlandı. Yayınlanan görüntülere göre Utes kıyı füze sistemi tespit edilen hedefe füze gönderdi. Füzeyi algılayan Admiral Makarov fırkateyninden ise Ştil tipi iki güdümlü füze yollanarak Utes kıyı savunma sisteminden fırlatılan füze imha edildi.


Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de yapılan tatbikat nedeniyle kıyıların deniz trafiğine kapatıldığını açıkladı. Admiral Makarov fırkateyni 2015 yılında sulara indirilmiş 2016 yılında ise Baltık Denizi ve Barents Denizi’nde yapılan testleri başarıyla geçince Rusya Savunma Bakanlığının hizmetine girmişti. Kalibr-NK tipi kruz füzesi, Ştil-1 uçaksavar füze kompleksi, A-190 topçu silahı, uçaksavar topçu silahı ve torpido ile donatılan fırkateyn ayrıca Ka-27 tipi güverte helikopteri taşıma özelliğine sahip.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 19:44
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