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Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, zamanı gelince, Türk askerlerin, Suriye'de kontrol ettikleri bölgelerden geri çekilmelerinde ısrarcı olacaklarını söyledi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:24
Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, zamanı gelince, Türk askerlerin, Suriye'de kontrol ettikleri bölgelerden geri çekilmelerinde ısrarcı olacaklarını söyledi. Lavrentyev, Suriyeli göçmenler konusunda Türkiye'ye yardım önerdiklerini de ekledi. Rus Özel Temsilci Lavrentyev bir Rus ajansına demecinde, "Türk askerler tarafından kontrol edilen bölgelere gelirsek, burası Azez ile Cerablus arasında kalan çok büyük bir alan. Türkiye İdlib'deyse nizam sağlanması için kendi üstüne belirli sorumluluklar aldı" dedi.

BUNU HER ZAMAN SÖYLEDİK

"Fakat biz her zaman bu bölgelerdeki operasyonları ile görevleri bittikten sonra Türk askerlerinin buralardan çekilmesi gerektiğini söyledik" diye devam eden Lavrentyev, şunları kaydetti: "Bu bölgelerde sivillerin güvenli bir biçimde yaşaması için gereken koşullar oluştuğunda Türk askerlerin buralardan çekilmesi gerektiği konusunda ısrarcı olacağız. Sonra da bu bölgelerin birleşme süreci devam edecek."

SURİYELİ GÖÇMENLERİN DÖNMELERİ İÇİN YARDIM TEKLİFİ

Diğer taraftan Lavrentyev Rusya'nın, Suriyeli göçmenlerin evlerine geri dönebilmeleri konusunda Türkiye'ye yardım teklif ettiklerini de söyledi. Lavrentyev şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de 3.5 milyon göçmen yaşıyor. Bu kadar insana bakabilmek için kendilerinin (Türkiye) de yardıma gereksinimi var. Bu nedenle biz de Ankara'dayken göçmenlerin kendi evlerine dönebilmeleri için bir çalışma planı hazırlama teklifini gündeme getirdik."

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:24
  1. Ankara
  2. Kremlin
  3. Suriye
  4. Türkiye
  5. Rusya
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