Rusya'dan İsrail'e tehdit gibi sözler: Cevapsız kalmayacak!

Rusya Savunma Bakanlığı'nın toplantısında konuşan Sergey Şoygu, Akdeniz'de Rus İl-20 uçağının düşmesine ve içindeki Rus askerlerin ölmesine neden olan İsrail'in eylemlerinin Rusya tarafından yanıtsız bırakılmayacağı konusunda İsrailli mevkidaşı Avigdor Liberman'ı bilgilendirdiğini belirtti.

İSRAİLLİ BAKAN'A İLETTİM: CEVAPSIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Şoygu, "Bugün İsrailli meslektaşlarımızı bilgilendirdik, özellikle de ben, İsrail Savunma Bakanı'nı bu tür eylemleri, bu tür adımları yanıtsız bırakmayacağımız konusunda bilgilendirdim" dedi.

"İSRAİL, İL-20'Yİ KENDİSİNİ KORUNMAK İÇİN KULLANDI"

İsrail'in Suriye hava savunmasının o yönde devreye girmeyeceği hesabını yaparak Rus İl-20 uçağının koruması altında Suriye'ye saldırdığını belirten Şoygu şöyle konuştu:

"Saldırının bizim İl-20 uçağımızın koruması altında, Suriye hava savunmasının o yönde devreye girmeyeceği hesaplanarak yapıldığı, tüm uzmanlar için açıkça ortada."

İsrail'e ait F-16'ların uyarıda bulunmadan saldırdığını sözlerine ekledi.

"DÜŞÜRÜLEN İL-20 UÇAĞI, İDLİB'DE KEŞİF GÖREVİNDEYDİ"

Düşürülen Rus uçağının İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde keşif görevinde bulunduğunu bildiren Orgeneral Şoygu, şu bilgileri paylaştı:

"Saldırının gerçekleştiği bölgede, tam olarak, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet F-16 uçağı ile Suriye toprakları arasında İl-20 keşif uçağımız içinde 15 kişilik mürettebatla bulunuyordu. Uçağımız, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinden havalandırılarak Suriye'nin çeşitli bölgelerine saldıran insansız hava araçlarının (İHA) muhafaza edildiği ve toplandığı yerleri tespit etmek üzere bölgede keşif görevi yapmaktaydı."

İsrail ordusuna ait F-16 uçakları Suriye'de saldırı gerçekleştirdiği sırada, 15 askerin bulunduğu Rus İl-20 uçağı ile irtibat kesilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uçağın F-16'lar tarafından Suriye ordusunun S-200 savunma sistemlerinin hedefine sürüklendiğini ve böylece vurulduğunu söylemişti. Konaşenkov, bu adımı düşmanca olarak nitelendirdiklerini ifade etmişti.