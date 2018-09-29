Rusya'dan İsrail'e sert uyarı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler’de (BM) gerçekleşen toplantı ve sonrasında yaptığı ikili görüşmelere dair açıklamada bulundu. Lavrov’un hedefinde Amerika, İsrail ve Batılı ülkeler vardı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Akdeniz’de düşen Rus uçağının sorumlusu olarak gösterilen İsrail’i, Filistin ve Lübnan konularında sert bir şekilde uyardı. Birleşmiş Milletler’in 73. oturumu ile ilgili görüş beyan eden Lavrov, Rusya adına önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

LAVROV, İSRAİL'İ SERT BİR DİLLE UYARDI

İsrail Devlet Başkanı Benyamin Netenyahu’nun İsrail’in Irak, Suriye ve Lübnan’da faaliyetlerini sürdüreceği açıklamasını değerlendiren Lavrov, "Beyrut havaalanı çevresinde, Suriye’de veya Irak’ta güdümlü füzelerin İsrail'e karşı kullanılacağına dair söylemler ve buna karşı İsrail’in bu tehdit iddialarına karşı saldırı planları konusunda İsrail'i uyarıyoruz. Bu girişim, BM güvenlik konseyi kararlarının açık ihlali olur. Uluslararası hukukun çiğnenmesine şiddetle karşı çıkacağız. Bu konuda muhataplarını BM güvenlik konseyi kararlarına uyması konusunda uyarıyoruz" diyerek sert bir şekilde İsrail’i uyardı.

''İRAN'A KARŞI ULUSLARARASI İTTİFAK VAR''

Lavrov, "Tahran’a karşı Orta Doğu’da stratejik bir ittifakın oluşturulduğunu duyuyoruz. Suriye, Irak ve Yemen’de istikrarsızlığa yol açtılar. Onlara göre şimdi sıra İran’da. Geçmişi güçlü bir tarihe ve önemli bir nüfusa dayanan İran’ın kafese sıkıştırılamayacağını düşünüyorum. Muhtemelen bazı durumlarda tarafların masaya oturması gerekecektir. İran’a karşı uygulanan olumsuz tavırlar, bölgede istikrarsızlığa sebep olmaktadır. Çok uzun süredir savunduğumuz gibi İran’ın da katıldığı bir platformda bir araya gelmeliyiz. Körfez ülkeleri, İran, Arap Devletleri Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, ABD, AB, Rusya ve Çin gibi taraflar bir araya gelerek bu sorunu görüşmeli" ifadelerini kaydetti.