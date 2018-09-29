0553 313 94 23

Rusya'dan İsrail'e sert uyarı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye'den tehdit iddialarına karşı saldırı planları konusunda İsrail’i uyarıyoruz" ifadesini kullandı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 12:52
Rusya'dan İsrail'e sert uyarı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler’de (BM) gerçekleşen toplantı ve sonrasında yaptığı ikili görüşmelere dair açıklamada bulundu. Lavrov’un hedefinde Amerika, İsrail ve Batılı ülkeler vardı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Akdeniz’de düşen Rus uçağının sorumlusu olarak gösterilen İsrail’i, Filistin ve Lübnan konularında sert bir şekilde uyardı. Birleşmiş Milletler’in 73. oturumu ile ilgili görüş beyan eden Lavrov, Rusya adına önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. 

Lavrov İsrail'i sert bir dille uyardı

İsrail Devlet Başkanı Benyamin Netenyahu’nun İsrail’in Irak, Suriye ve Lübnan’da faaliyetlerini sürdüreceği açıklamasını değerlendiren Lavrov, "Beyrut havaalanı çevresinde, Suriye’de veya Irak’ta güdümlü füzelerin İsrail’e karşı kullanılacağına dair söylemler ve buna karşı İsrail’in bu tehdit iddialarına karşı saldırı planları konusunda İsrail’i uyarıyoruz. Bu girişim, BM güvenlik konseyi kararlarının açık ihlali olur. Uluslararası hukukun çiğnenmesine şiddetle karşı çıkacağız. Bu konuda muhataplarını BM güvenlik konseyi kararlarına uyması konusunda uyarıyoruz" diyerek sert bir şekilde İsrail’i uyardı. 

''İran'a karşı uluslararası ittifak var''

Lavrov, "Tahran’a karşı Orta Doğu’da stratejik bir ittifakın oluşturulduğunu duyuyoruz. Suriye, Irak ve Yemen’de istikrarsızlığa yol açtılar. Onlara göre şimdi sıra İran’da. Geçmişi güçlü bir tarihe ve önemli bir nüfusa dayanan İran’ın kafese sıkıştırılamayacağını düşünüyorum. Muhtemelen bazı durumlarda tarafların masaya oturması gerekecektir. İran’a karşı uygulanan olumsuz tavırlar, bölgede istikrarsızlığa sebep olmaktadır. Çok uzun süredir savunduğumuz gibi İran’ın da katıldığı bir platformda bir araya gelmeliyiz. Körfez ülkeleri, İran, Arap Devletleri Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, ABD, AB, Rusya ve Çin gibi taraflar bir araya gelerek bu sorunu görüşmeli" ifadelerini kaydetti. 

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 12:52
  1. iran
  2. rusya
  3. lavrov
  4. rusya açıklama
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn280222 dk önce
    Ona uyarı, buna uyarı, uyarı aşağı, uyarı yukarı. Söz konusu müslüman olunca katliam yapmaktan geri kalmayan ülkeler karşısında müslüman olmayan biri görünce bağdaki köpek gibi havlamaktan başka hiç bir şey yapamıyor. Çünkü güçleri ancak müslümanlara yetiyor.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fenerbahçe, Vaughn ile sözleşme tazeledi
  1. Fenerbahçe, Vaughn ile sözleşme tazeledi
  2. Emniyet "Martı" timlerinin sayısını..
  3. Azerbaycan’dan ‘Ermenistan’a baskı..
  4. Kartal, Chelsea ve Milan gibi devlere..
  5. Van'da balık festivali yapıldı
  6. Galatasaray'da Emre Akbaba depremi
  7. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura..
  8. Galatasaray'a Emre'den kötü haber
  9. Sakarya'da yürekler ağza geldi!..
  10. Beşiktaş, Ali'ye veda etti
  11. Erman Toroğlu'ndan çarpıcı analiz:..
  12. Suriye'deki mazlumlar unutulmuyor! 14..
  13. Özhaseki'den AK Parti-MHP ittifakı..
  14. MHP'nin Kızılcahamam'da düzenlediği..
  15. Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler..
  16. İsveç'te İslam'a hakarete hapis cezası..
  17. Cevad Zarif: İdlib'deki insani krizi..
  18. Darbeci FETÖ’cüler Etiyopya’daki vakıf..
  19. Ege'de gövde gösterisi ! 'Mavi Balina'..
  20. Galatasaray Genel Kurulu'nda gerginlik
Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
2018 nafaka miktarı ne kadar?
2018 nafaka miktarı ne kadar?
Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

Günün Karikatürü

29 Eylül 2018
Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?